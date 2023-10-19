Прокуратура Кетченеровского района провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Установлено, что 02.06.2023 между Региональным оператором и ООО «Технострой» заключен договор о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома №12 по переулку Школьный п.Кетченеры Кетченеровского района. Согласно прилагаемому к данному договору графику производства строительно-монтажных работ срок окончания работ – 29.08.2023.

На момент проверки - 14.09.2023 строительно-монтажные работы завершены не были. По информации Регионального оператора основными причинами нарушения срока выполнения работ по договору являлись неблагоприятные погодные условия в период проведения работ. Дополнительное соглашение к договору не заключалось. Проверкой выявлено, что действия по контролю за соблюдением сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества указанного МКД и по ведению претензионной работы инициированы Регоператором лишь 11.09. 2023, т.е. после начала прокурорской проверки.

Прокуратура района подрядчику ООО «Технострой» внесла представление, по результатам рассмотрения которого за весь период просрочки исполнения обязательств по капитальному ремонту указанного дома оно выплатило неустойку в пользу Регионального фонда капитального ремонта, к дисциплинарной ответственности привлечены 3 лица. Строительно-монтажные работы на объекте были завершены 27.09.2023.