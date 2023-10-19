Проблемы опустынивания, загрязнения водных объектов, влияния засух на посевы сельскохозяйственных культур обсудил Врио министра сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев на международной научно- практической конференции в Волгограде

В совещании приняли участие представители «Федерального Научного Центра Агроэкологии РАН», учёные из российских субъектов, Азербайджана, Китайской народной республики. В своем докладе Тимур Гаваев рассказал об особенностях кустарниково-травяной мелиорации опустыненных пастбищ, а также вручил благодарности специалистам Научного Центра Агроэкологии РАН, которые ранее приняли участие в исследовании земель в Калмыкии.

Они и станут основой в современных методах борьбы с опустыниванием на территории республики.