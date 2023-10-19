23 октября, 13:58
 15 °C
101,43
95,91
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 октября, 09:36
Новости

Проблемы опустынивания, загрязнения водных объектов, влияния засух на посевы сельскохозяйственных культур обсудил Врио министра сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев на международной научно- практической конференции в Волгограде

Проблемы опустынивания, загрязнения водных объектов, влияния засух на посевы сельскохозяйственных культур обсудил Врио министра сельского хозяйства Республики Тимур Гаваев на международной научно- практической конференции в Волгограде

В совещании приняли участие представители «Федерального Научного Центра Агроэкологии РАН», учёные из российских субъектов, Азербайджана, Китайской народной республики. В своем докладе Тимур Гаваев рассказал об особенностях кустарниково-травяной мелиорации опустыненных пастбищ, а также вручил благодарности специалистам Научного Центра Агроэкологии РАН, которые ранее приняли участие в исследовании земель в Калмыкии.

Они и станут основой в современных методах борьбы с опустыниванием на территории республики.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия