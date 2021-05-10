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2 июня, 18:53
НовостиКриминал

Прокуратура Калмыкии утвердила обвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Прокуратура Калмыкии утвердила обвинение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Генеральный директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 70 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый не платил налоги в государственную казну с января 2015 года по декабрь 2017 года. При этом злоумышленник действовал по предварительному сговору с другим лицом. В его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

В результате - в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму более, чем 72 миллиона рублей.

На имущество и расчетные счета организации и фигуранта уголовного дела наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Элистинский городской суд

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