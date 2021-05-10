Новые требования пожарной безопасности. Соблюдают ли их жильцы многоквартирных домов?

Если вам не нравится, что в подъезде, в подвале или под лестницей соседи хранят детские коляски, санки или велосипеды – можете пожаловаться на них. Согласно новым правилам это нарушает требования пожарной безопасности. Изменения утверждены Федеральным Правительством. Постановление вступило в силу с начала этого года, но до сих пор специалисты управляющих компаний Элисты проводят с жильцами профилактические беседы. Какие санкции грозят нарушителям, есть ли уже наказанные граждане, выясняла сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Не все квартиры имеют площадь, где можно было бы хранить громоздкие предметы, не везде есть лифты, но это не повод оставлять личные вещи, «где попало» и захламлять общую домовую территорию, говорит элистинец Борис Кальдинов. О том, что детская коляска, велосипед или отслужившая своё мебель на лестничной площадке теперь вне закона, он узнал еще в начале года. Тогда вступили в силу новые правила противопожарного режима. Захламление подъезда может затруднить эвакуацию людей в случае ЧП.

Хранить под лестничными пролетами велосипеды, коляски и санки, пристегивая их к перилам, чтобы не украли – такая практика сложилась за долгие годы. Потому сейчас специалисты управляющих компаний с жильцами проводят профилактические беседы и развешивают объявления.

Сотрудник МЧС Бадма Бадмаев подкрепляет требования закона статистикой. 46 пожаров с начала года зафиксировано в городских многоэтажках. Причиной некоторых возгораний стали предметы, оставленные под лестничным маршем. За такие нарушения теперь предусмотрены серьёзные штрафы. Уже составлено свыше 30 административных материалов. Назначены наказания. Пока в виде предупреждения.

Так, оставленная вещь в подъезде дома в 4 микрорайоне в октябре прошлого года стала причиной возгорания и чуть не привела к трагедии. И это не единичный случай.

Не так давно в подъезде одного из домов в 6 микрорайоне на площадке первого этажа под лестничным пролетом загорелась детская коляска. Она стала причиной возгорания. В результате - спасателям пришлось эвакуировать жильцов 10 квартир. К счастью, тогда обошлось без серьезных последствий.

Несмотря на то, что в этом доме произошло возгорание – картина не поменялась.

По новым правилам в подъездах также запрещено хранить табачные изделия, спички, пиротехнику, свечи и любые виды топлива – все то, что легко воспламеняется. А вот запрет на «парковку» в подъезде колясок и велосипедов у некоторых элистинцев вызывает недовольство. Спрашивают, где теперь их хранить, например, многодетной маме, которая проживает на последнем этаже многоквартирного дома. Но закон есть закон: те, кто выставляет за дверь личные вещи - несут полную ответственность. Ведь во главе угла – безопасность.