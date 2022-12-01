12 марта, 14:59
 12 °C
80,4
75,94
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 марта, 18:20
Новости

Прокуратура Калмыкии организовала проверку в связи с ДТП на 31 км автодороги Элиста - Ики-Бурул

Прокуратура Калмыкии организовала проверку в связи с ДТП на 31 км автодороги Элиста - Ики-Бурул

Напомним оно случилось накануне в Ики-Бурульском районе. По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

На место ДТП выезжал прокурор Ики-Бурульского района.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В результате ДТП авария унесла жизни глав Оргакинского СМО Б. Алексеев и главы Чолунхамурского СМО С. Цеденов.

Глава Приманыческого СМО А. Опаев в данный момент в тяжелом состоянии находится в республиканской больнице. Пострадал также водитель автомобиля. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, ранее сообщил в своём телеграмм-канале глава РК Б. Хасиков.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия