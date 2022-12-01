11 марта, 18:20
Прокуратура Калмыкии организовала проверку в связи с ДТП на 31 км автодороги Элиста - Ики-Бурул
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Напомним оно случилось накануне в Ики-Бурульском районе. По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Напомним оно случилось накануне в Ики-Бурульском районе. По предварительной информации, произошло столкновение двух легковых автомобилей.
На место ДТП выезжал прокурор Ики-Бурульского района.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В результате ДТП авария унесла жизни глав Оргакинского СМО Б. Алексеев и главы Чолунхамурского СМО С. Цеденов.
Глава Приманыческого СМО А. Опаев в данный момент в тяжелом состоянии находится в республиканской больнице. Пострадал также водитель автомобиля. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, ранее сообщил в своём телеграмм-канале глава РК Б. Хасиков.