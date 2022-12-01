10 марта в Администрации Президента Российской Федерации состоялось заседание Попечительского совета.
"На заседании одной из главных тем было обсуждение плана работы на 2023 год. Руководство фонда планирует с апреля запустить грантовую программу с выделением средств на поддержку буддийских исследований, образования и деятельности общин, в том числе:
-большие гранты на разработку образовательных программ бакалавриата и магистратуры на базе ведущих региональных Университетов, при взаимодействии с местными буддийскими организациями. Гранты на поддержку исследовательской деятельности буддийских общин, поддержку конференций.
- малые гранты: написание научных статей, разработка программ дополнительного профессионального образования, проведение круглых столов.
Также в 2023 году будет реализовываться издательская программа - до 10 важных научных монографий и переводов планируется издать Фондом до конца года.
Важной задачей Фонда видится и запуск единого буддийского информационного портала и медиа-проектов в виде серии подкастов.
А в августе 2023 года в Бурятии пройдет крупная международная конференция по новым тенденциям буддийского образования и исследований. В будущем планируется проведение этой конференции и в других регионах в которых традиционно исповедуют буддизм"- рассказал член Попечительского совета Фонда, руководитель администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнг (Киришов С. В.)
Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям был создан в 2022 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Фото: https://t.me/KhurulKalmykia
11 марта, 18:49
Глава Калмыкии Бату Хасиков и руководитель администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнг включены в состав Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям
Смотрите наши видео на YouTube!