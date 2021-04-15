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13 мая, 13:32
НовостиТуризм

Программа туристического кэшбэка продлена до конца года

Программа туристического кэшбэка продлена до конца года

Это касается и степного региона. Соответствующее решение принято Федеральным Правительством. Напомним, программа позволяет вернуть 20% от стоимости поездки по России. 

 Но необходимо помнить: путевка должна быть оплачена банковской картой с платежной системой Мир. А еще: максимальная сумма – не превысит сумму в 20 тысяч рублей. 

 На начало мая в стране этой услугой воспользовался почти 1 миллион человек. Благодаря кэшбэку, россияне компенсировали, в общем, около 4 миллиардов рублей. 

 

 

 

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