Программа туристического кэшбэка продлена до конца года

Это касается и степного региона. Соответствующее решение принято Федеральным Правительством. Напомним, программа позволяет вернуть 20% от стоимости поездки по России.

Но необходимо помнить: путевка должна быть оплачена банковской картой с платежной системой Мир. А еще: максимальная сумма – не превысит сумму в 20 тысяч рублей.

На начало мая в стране этой услугой воспользовался почти 1 миллион человек. Благодаря кэшбэку, россияне компенсировали, в общем, около 4 миллиардов рублей.