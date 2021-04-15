Продолжается период гнездования розовых пеликанов

В эти дни на орнитологическом участке заповедника «Чёрные земли» озеро Маныч Гудило идёт период гнездования краснокнижных розовых пеликанов.

Как известно, здесь находится самая многочисленная европейская колония этих крупных птиц. Пара за сезон успевает поднять на крыло 2-3 птенца. Сотрудники заповедника сейчас оценивают численность пернатых в гнездящейся колонии. Для этого используются квадрокоптеры, бинокли и подзорные трубы. Важно не нарушить их покой. На береговой линии уставлен режим тишины, чтобы исключить стрессовый фактор и гибель птенцов или кладок.

Уже в первых числах июня учёные смогут назвать численность редких перелётных птиц на этом водоеме. Они изучают влияние на них меняющегося в Калмыкии климата.