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10 февраля, 14:30
НовостиЭкология

Проектов, которых необходимо реализовать в регионе с помощью федерального центра - много и по разным направлениям

Проектов, которых необходимо реализовать в регионе с помощью федерального центра - много и по разным направлениям

Они были обозначены в повестке встречи Михаила Мишустина и федеральных министров в дни их пребывания в Калмыкии.

Большое внимание было уделено геологоразведке углеводородного сырья на территории республики, которая считается одним из малоизученных регионов в европейской части страны, при этом доказана ее промышленная нефтегазоносность, говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Очир Джамбинов. А именно с точки зрения открытия крупных месторождений.

Этот вопрос обсудили с профильным министром и куратором региона Александром Козловым и руководителем федерального агентства по недропользованию Евгением Киселевым, говорит Джамбинов. Теперь предстоит не одно совещание с их участием для определения нового направления геологоразведочных работ. А что касается Хаптагайского участка, который расположен на территории Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского районов, то сейчас полевой этап близится к завершению. Он длится почти полтора года. Там на поисковые работы были выделены средства из федерального бюджета. Затем специалисты приступят к обработке полученных материалов.

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