В исправительных колониях Калмыкии была выявлена запрещенная группировка «Арестантского уголовного единства»

Её деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ совместно с полицией, росгвардией, прокуратурой и службой исполнения наказания. Были возбуждены уголовные дела в отношении двух организаторов и четырех участников запрещенной группировки.

По версии следствия, подозреваемые пропагандировали идеологию правового нигилизма, разрушение нравственных ценностей и моральных устоев общества, популяризировали асоциальное поведение, проявление агрессии и насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. При этом лидеры сообщества, основываясь на главной идее АУЕ, вовлекали в сообщество других осуждённых.

Напомним, что движение АУЕ было признано экстремистским и запрещено в России с августа 2020 года. Действия тех, кто причисляет себя к этому движению, подпадают под статью уголовного кодекса «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до семисот тысяч рублей.