Продолжается прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс социальной антинаркотической рекламы «Спасём жизнь вместе!»

Свои проекты на региональный этап можно отправить до 20 февраля по номинациям: лучший макет наружной соцрекламы, видеоролик и буклет. Борьба с наркоманией – это профилактика, лечение и карательные меры. Сегодня молодежь республики всё чаще поддерживает здоровый образ жизни.

259 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано в Калмыкии в прошлом году. Выявлено 45 фактов сбыта наркотических психотропных веществ и их аналогов. Из незаконного оборота изъято более 35 килограммов наркотиков.