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8 февраля, 18:24
НовостиОбщество

Продолжается прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс социальной антинаркотической рекламы «Спасём жизнь вместе!»

Продолжается прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс социальной антинаркотической рекламы «Спасём жизнь вместе!»

Свои проекты на региональный этап можно отправить до 20 февраля по номинациям: лучший макет наружной соцрекламы,  видеоролик и буклет. Борьба с наркоманией – это профилактика, лечение и карательные меры. Сегодня молодежь республики всё чаще поддерживает здоровый образ жизни. 

259 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано в Калмыкии в прошлом году. Выявлено 45 фактов сбыта наркотических психотропных веществ и их аналогов. Из незаконного оборота изъято более 35 килограммов наркотиков.

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