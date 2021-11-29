Приказом Главного санитарного врача Калмыкии сегодня возобновляют свою работу в полном объёме стационары республики

Нужно отметить, что даже в самые непростые периоды плановый приём пациентов не прекращался. Люди с хроническими заболеваниями и те, кто нуждался в экстренной помощи, получали её в обязательном порядке.

Республиканская больница работает в штатном режиме. Здесь оказывается помощь как плановым и экстренным больным, так и пациентам с ковид. Для госпитализации необходимо пройти все необходимые клинико-лабораторные и диагностические обследования в городской поликлинике.

Но в работе в период пандемии свои особенности. Необходимо соблюдение обязательных требований. К примеру, в дневном стационаре поликлиники одновременно в смену проходят лечение не более 20 пациентов.

В пандемию во всех медучреждениях продолжают работу кабинеты вакцинации. В Ресбольнице он открыт ежедневно с 7:30 до 17:00 вечера, кроме субботы и воскресенья в пятом кабинете терапевтического отделения.

Нужно подчеркнуть, что стационары республики не прекращали оказывать экстренную и плановую помощь пациентам. В этом особая заслуга медиков Калмыкии.