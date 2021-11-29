Калмыцкое землячество в северной столице продолжает работу по повышению вовлеченности уроженцев республики в развитие родного края

Руководитель Администрации Главы региона Чингис Бериков и Постоянный Представитель Калмыкии в северной столице и Ленинградской области Максим Жабин провели встречу с земляками, а также с председателем Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олегом Капитановым.

Максим Жабин рассказал, какая работа ведется в Постпредстве. Что касается планов на будущее, по его словам, в них входит подготовка к мероприятиям, посвящённым 300-летию встречи Петра Первого и Аюки-хана. Также он ознакомил с программой по популяризации спорта среди молодежи и поддержке артистов. Отмечается, что в первом квартале следующего года планируется создать общественную организацию «Калмыцкое землячество в Санкт-Петербурге».