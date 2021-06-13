Приближаются сроки сдачи ЕГЭ в дополнительный период

Его участники те, кто не смог сдать экзамены в основной период по уважительным причинам. 12 июля – сдают географию, литературу, иностранный язык, биологию и историю. 13 июля русский язык. По всем остальным предметам – 14 июля.

Между тем, стали известны результаты Единого государственного экзамена по обществознанию, английскому языку, биологии, информатике и ИКТ. Следует сказать, что по таким предметам как биология, английский язык, информатика – есть выпускники школ, получившие по 100 баллов.

А вот итоги испытаний в резервные сроки станут известны не позднее 14 июля. Так что, возможность сдать документы в выбранные учебные заведения представится всем.

Напомним, общее количество тех, кто сдавал ЕГЭ в регионе, чуть более двух тысяч человек.