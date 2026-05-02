️У элистинца мошенники похитили 1 705 000 рублей под предлогом покупки автомобиля.

В полицию обратился местный житель, ставший жертвой обмана. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев потерпевший переписывался в мессенджере с якобы менеджерами компании по продаже автомобилей. Уверенный в том, что приобретает транспортное средство, мужчина перевел указанную сумму на счета злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан проверять данные юридических лиц через общедоступные базы и не принимать решений под эмоциональным давлением.

