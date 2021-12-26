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1 февраля, 20:28
НовостиРелигия

«Предстоятели русской церкви как созидатели мира. Вклад в укрепление единства народов исторической Руси»

«Предстоятели русской церкви как созидатели мира. Вклад в укрепление единства народов исторической Руси»

 

Под таким названием в Элисте сегодня прошел круглый стол, посвященный 13 годовщине интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В нем приняли участие члены межрелигиозного совета Калмыкии, представители общественности, краеведы. Межконфессиональное взаимодействие и вклад в развитие добрососедских отношений представителей всех проживающих на территории Калмыкии народов, основная тема встречи. Деятельность патриарха Кирилла, его просветительская и пасторская работа, уже много лет способствует единению нашей многонациональной страны, считают участники круглого стола. Они поделились опытом жизни в многонациональном обществе, где необходимо быть чуткими и открытыми к друг другу.

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