Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Калмыкии Йонтен-гелюнг работает в эти дни в Королевстве Камбоджа

Он осуществляет мониторинг выборов одной из парламентских палат – Национальной ассамблеи. Отмечу, в состав российской делегации старший настоятель главного храма Калмыкии вошел уже во второй раз. Всего же в Камбоджу прибыли более 300 международных наблюдателей из 65 стран. Руководитель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев в интервью «Степным вестям» подчеркнул, что работу Йонтен-гелюнга, высоко оценили еще по результатам прошлогодней работы в Непале.

По словам Мучаева, опыт участия в международных проектах будет полезен. На предстоящих выборах в Народный Хурал Общественная палата Калмыкии выступает организатором общественного наблюдения. За результатами волеизъявления граждан будут следить почти 500 наблюдателей.

Фото: Общественная палата РФ