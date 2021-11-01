7 декабря, 10:18
 6 °C
83,11
73,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 декабря, 21:07
НовостиСобытиеРелигия

Православные верующие отмечают День преставления Святого князя Александра Невского

Православные верующие отмечают День преставления Святого князя Александра Невского

Этой датой в православном календаре завершается юбилейный год  восьмисотлетия защитника рубежей России и покровителя воинов. Его имя известно далеко за пределами страны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, построенные в его честь.

Имя Александра Невского носит храм в поселке Яшкуль. Калмыкия присоединилась к мероприятиям. В поселке Чилгир состоялось освящение памятного знака на месте разрушенного в советские годы храма Святого князя

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия