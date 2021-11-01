Православные верующие отмечают День преставления Святого князя Александра Невского

Этой датой в православном календаре завершается юбилейный год восьмисотлетия защитника рубежей России и покровителя воинов. Его имя известно далеко за пределами страны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, построенные в его честь.

Имя Александра Невского носит храм в поселке Яшкуль. Калмыкия присоединилась к мероприятиям. В поселке Чилгир состоялось освящение памятного знака на месте разрушенного в советские годы храма Святого князя