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6 декабря, 20:00
НовостиПроисшествия

8 ДТП зарегистрировано в республики. 3 человека погибли, 15 получили травмы

8 ДТП зарегистрировано в республики. 3 человека погибли, 15 получили травмы

Об этом сегодня сообщили в МВД, подводя итоги минувших семи дней.

Так, 35-летний житель Малодербетовского района за рулем автомобиля, двигаясь по трассе Р-22 «Каспий», совершил столкновение с машиной под управлением 83-летнего жителя Сарпинского РМО. Оба водителя и один пассажир получили телесные повреждения.

Еще одно ДТП произошло на 39 километре дороги «Лагань-Улан-Хол». Житель Дагестана, управляя иномаркой, столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился житель Лаганского района. В результате, в медучреждение с травмами были доставлены оба водителя, два пассажира, в том числе несовершеннолетний.

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