Правительство выделило более 21 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли

Об этом сообщает министерство цифрового развития Калмыкии. Средства пойдут на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам. Увеличение максимального размера грантов, выданных на реализацию проектов. Льготную ипотеку для сотрудников компаний. Также, выделенные на эти цели средства помогут улучшить жилищные условия 10 тысяч граждан. Подробности на сайте профильного ведомства.