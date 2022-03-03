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5 апреля, 13:00
НовостиМолодёжная политикаТуризм

1 июня будет запущена программа молодежного и студенческого туризма

1 июня будет запущена программа молодежного и студенческого туризма

Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики. Молодые люди смогут путешествовать по России, останавливаясь в кампусах и общежитиях ВУЗов по доступным ценам. А предложением этим смогут воспользоваться не менее 10 тысяч человек.

В программе участвуют 155 ВУЗов из 98 городов страны. Молодые люди смогут выбрать одно из трех направлений. Научно-популярный туризм, профориентационный и культурно-познавательный и рекреационный. Поездка может быть групповой или индивидуальной. Все подробности на сайте профильного ведомства.

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