Правительство России продолжает координацию борьбы с коронавирусом

Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться. Система здравоохранения, по-прежнему, работает в сложнейших условиях. В связи с этим, Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов внимательно контролировать ситуацию. По статистике Роспотребнадзора отмечается замедление темпов заболеваемости по стране. Уже в десяти субъектах наблюдается снижение заболеваемости.

Однако, в преддверии праздников глава ведомства Анна Попова призвала граждан оценить свое состояние здоровья и пройти ревакцинацию. Стало также известно, что Правительство продлевает упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля.

Между тем, ученые разработали лабораторную методику для определения геновариантов штаммов «Дельта» по двум мутациям и «Омикрона» по четырем мутациям. Завершили также работу над новой тест-системой: она будет более чувствительной к появлению новых мутаций.