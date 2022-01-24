«Педагогическое образование» вошло в тройку направлений-лидеров, которые выбирают абитуриенты

Такие итоги в своём исследовании представила Высшая школа экономики. «Немаловажно, что вслед за ростом популярности растёт и качество приёма», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Самыми востребованными направлениями у поступающих стали «Здравоохранение», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Юриспруденция» и «Экономика». Впервые количество потенциальных педагогов превысило число тех, кто поступал на юридические направления.