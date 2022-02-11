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16 марта, 20:03
НовостиСтроительство

Правительство Калмыкии направит на реконструкцию и строительство дорог в этом году больше 2 миллиардов рублей

Правительство Калмыкии направит на реконструкцию и строительство дорог в этом году больше 2 миллиардов рублей

 

Это стало возможным, в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Из 2 миллиардов  - почти 1,5 средства республиканского бюджета и 587 миллионов  —  федерального.

По Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Калмыкии планируется привести в нормативное состояние почти 133 тысячи километров дорожной сети, из них чуть более ста километров — автодороги регионального значения. Еще более 16 километров дорог местного значения будет отремонтировано в границах Элисты.

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