Правительство Калмыкии направит на реконструкцию и строительство дорог в этом году больше 2 миллиардов рублей

Это стало возможным, в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Из 2 миллиардов - почти 1,5 средства республиканского бюджета и 587 миллионов — федерального.

По Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Калмыкии планируется привести в нормативное состояние почти 133 тысячи километров дорожной сети, из них чуть более ста километров — автодороги регионального значения. Еще более 16 километров дорог местного значения будет отремонтировано в границах Элисты.