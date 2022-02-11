«Кукушкины слезы». На чувашской сцене второй день премьеры спектакля в постановке Бориса Манджиева

Это драматическая фантазия по роману Михаила Юхмы. Литературное произведение ни разу не воплощали на сцене, хотя трагическая история была написана еще в конце прошлого века.

«Кукушкины слезы» - это история человека, который оторвался от Родины. Его, как весенний листок, мотает по свету. Что ждет его дома по возвращении? Об этом рассуждает калмыцкий режиссер на сцене Чувашского театра юного зрителя.

Это первая работа Бориса Манджиева на чувашской сцене. Перед калмыцким режиссером стояла непростая задача – впервые поставить спектакль по роману писателя Михаила Юхмы «Кукушкины слезы». Одно из самых известных творений пера мэтра Чувашии, а в 70-80-ые годы оно вызвало большой отклик у читателей, до этого временини разу не было переведено на театральный язык. По словам Манджиева, этот факт сыграл решающую роль при выборе произведения для постановки.

К работе над пьесой режиссер привлек московского драматурга Михаила Башкирова, с ним он сотрудничает уже много лет. Ему удалось найти «сценический язык для этого романа», - подчеркнул Манджиев.

Это уже их седьмая совместная работа. Башкиров - автор сценариев таких постановок как «Песнь о Джангаре...», «Братья–калмыки!». Они были встречены «на ура» калмыцким зрителем. А музыку к спектаклю написал композитор Аркадий Манджиев.

«Кукушкины слезы» - это история человека, который оторвался от своей Родины. Как весенний листок, мотало его по свету. Что его ждет дома по возвращении? Чем ему ответит родная земля? Спектакль адресован молодой аудитории. Там есть место любви, размышлению, чувашской поэзии, фольклору. По словам режиссера, его главный посыл зрителю - почувствовать сопричастность к своему народу, беречь то, что имеешь, и приумножать любовь. Спектакль получился глубоким, вдумчивым, и никого не оставил равнодушным.

Это очередной успех Бориса Манджиева. Удивить зрителя и ни разу не повториться – с этой задачей он вновь справился «на отлично». Впереди у режиссера новые творческие планы и постановки уже в других национальных регионах.

Наверняка, еще не одно забытое произведение обретет современное драматургическое решение. А этот спектакль, - своего рода, подарок чувашскому народу от Калмыкии в Год выдающихся земляков, объявленный в этой республике.