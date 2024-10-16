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18 октября, 12:37
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Пожарные Яшалты приняли участие в районной донорской акции

Пожарные Яшалты приняли участие в районной донорской акции

Накануне туда прибыла мобильная станция переливания крови. Личный состав пожарно-спасательного гарнизона выстроился в очередь для оказания помощи нуждающимся. Специальные емкости, рассчитанные на забор 450 миллилитров крови, стремительно наполнялись в течение нескольких часов.

"В нашей профессии мы часто видим страдания людей от огня и чрезвычайных происшествий. Поэтому, когда появилась возможность сдать кровь, мои коллеги и я, не раздумывая приняли участие в донорстве. Уверен, что сданная мною кровь, поможет какому-нибудь человеку», - поделился заместитель начальника 11-й пожарно-спасательной части Айс Мухараев.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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