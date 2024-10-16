На Аллее матерей в Малых Дербетах посадили саженцы

Международная ассоциация общественных объединений «Федерация семей за «Единство и мир во всём мире»» привезла саженцы. Их передал малодербетовцам председатель Международной ассоциации Алексей Савельев. Они высажены на территории буддийского храма в Малых Дербетах, где расположена Аллея матерей.

Председатель Международной ассоциации Алексей Савельев вместе с жителями поселка и волонтерами из Волгограда принял участие в посадке деревьев.

Благодаря общим стараниям и поддержке Ассоциации общественных объединений территория Аллеи матерей обогатилась новыми деревьями.

Фото: ~~Ƹ̴Ӂ̴Ʒ~~~ ღღღ СТЕПНАЯ НОВЬ: группа Малодербетов