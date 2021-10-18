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19 ноября, 19:11
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Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ

Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Президент России предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%. На тот же процент поднимется и МРОТ. Он составит - 13 890 рублей.

Напомним,  с размером прожиточного минимума связаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и всевозможные доплаты. Владимир Путин подчеркнул, что такие пособия получают миллионы граждан.

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