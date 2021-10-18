Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Президент России предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%. На тот же процент поднимется и МРОТ. Он составит - 13 890 рублей.

Напомним, с размером прожиточного минимума связаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и всевозможные доплаты. Владимир Путин подчеркнул, что такие пособия получают миллионы граждан.