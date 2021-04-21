Полвека - любимому делу

Сегодня в торжественной обстановке коллектив ГТРК «Калмыкия» проводил на заслуженный отдых ветерана телевидения, Почетного гражданина республики телеоператора Алексея Ирчинова, который стоял у истоков калмыцкого телевидения.

Начинал он в далёком 1968 году осветителем. Профессию кинооператора ему пришлось постигать на практике. За более, чем полвека его работы в стенах Калмыцкого телевидения менялись телевизионные средства, которые применялись при производстве эфирного продукта. Алексею Антоновичу приходилось работать и с помощью кинокамер «Адмира» и «СП-16М» на черно-белой кинопленке, и на современных цифровых аппаратах.

Он был свидетелем становления родного ТВ. Здесь он стал не только профессионалом своего дела, но и приобрел друзей, побывал практически во всех уголках России и в Зарубежье. Алексей Ирчинов в 2017 году был удостоен звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия». Сегодня, ставшие уже родными за годы работы, коллеги и друзья выразили ему свою благодарность за труд и пожелали белой дороги. Алексей Антонович всегда дорогой и желанный гость в стенах его родного Калмыцкого телевидения.