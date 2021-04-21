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21 мая, 11:50
Новости

Отключение водоснабжения в Элисте перенесли на осень

Отключение водоснабжения в Элисте перенесли на осень

Жаркая погода, пандемия, пора экзаменов – все это повлияло на изменение графика. К этому времени начнется проведение гидроиспытаний трубопровода и их обследование. 

А уже сегодня на улицах степной столицы продолжаются работы по замене изношенных коммуникаций. Сегодня качество воды оставляет желать лучшего. С показателями последних лабораторных анализов ознакомилась наша съёмочная группа. А заодно узнала от врачей, как употребление живительной влаги в домах жителей Калмыкии влияет на здоровье, и что делать для защиты организма. Репортаж представим в дневном выпуске.  

 

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