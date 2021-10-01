Обширное санитарное захоронение времен Великой Отечественной войны открыли в Калмыкии

Сегодня все проезжавшие по трассе Элиста – Приютное могли наблюдать, как работают члены поискового отряда на одном из захоронений времен Великой Отечественной войны. На месте побывала наша съёмочная группа.

Жители села Ульдючины на общем собрании граждан ещё в прошлом году приняли решение о создании в центре села мемориального комплекса в память о воинах, погибших в ВОВ. Весной этого года начались работы. И сразу стало понятно, что площадь захоронения гораздо больше. И вот теперь - здесь работаю поисковики.

О том, что в братской могиле на территории посёлка Ленинский, так до войны назывались Ульдючины, покоятся останки примерно 200 бойцов, было известно давно. Но теперь предстоит уточнить и, вероятно, расширить этот список. Ведь рядом с основной могилой, как выясняется, позже хоронили других погибших по мере их обнаружения.

Судя по небольшой глубине залегания останков, всё это происходило холодной зимой 1943 года. Тела бойцов, обнаруживаемые в ближайших балках и оврагах по мере схождения снега, были перенесены сюда же. Есть и вещевые находки солдат.

Новый мемориал будет также посвящён памяти жертв политических репрессий. В его создании ульдючинцам оказала помощь республика. Общая стоимость проекта составляет 1 миллионов 130 тысяч рублей. Такое неординарное событие для маленького посёлка с населением в 730 человек как открытие комплекса планируется к 28 декабря.

А у поисковиков Калмыкии далее по плану установка памятника в Шатте, на месте падения самолёта, и разведка на весеннюю вахту в Утте и Сян Цике.