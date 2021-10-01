Более миллиарда рублей с начала года взыскали сотрудники регионального Управления федеральной службы судебных приставов

Это данные за 9 месяцев. В основном, это взыскание алиментов и заработной платы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Главный судебный пристав Калмыкии Роман Мухортов. Как было отмечено, временное ограничение на выезд из страны наложено почти на 29 тысяч должников. Возбуждено 69 уголовных дел за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Речь шла и о поступающих жалобах от жителей региона на действия коллекторских агентств. С начала года в Управлении зафиксировано 25 обращений от физических лиц.

В основном, граждане жалуются на многочисленные телефонные звонки и психологическое давление. Так, один из кредиторов был признан виновным и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 55 тысяч рублей. Сумма перечислена в федеральный бюджет в полном объеме.

В частности, гражданам рекомендовано сохранять экземпляры документов, подписанных при оформлении займа, квитанции и расписки о выплате долга в течение трех лет после его погашения.