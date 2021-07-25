Подведены итоги конкурса «Тодо бичиг»

Он был проведен по инициативе регионального министерства культуры и туризма и приурочен к празднованию Дня Республики. Главная цель челленджа - это продвижение и популяризация ясного письма.

Задача участника - написать свое имя на "Тодо Бичиг", запечатлеть процесс на видео, сфотографировать. А как поступил победитель? Об этом и не только – в репортаже Белг Манцаевой.

Победителем с помощью генератора случайных чисел стал Данзан Эрктн. Он специально приехал к памятнику Зая-Пандите, чтобы там написать свое имя на «Тодо Бичиг». Приз – сертификат на поездку в Монголию.

Многие участники челленджа к заданию подошли творчески: выезжали в степь, использовали национальные костюмы, писали имена детей, членов семьи.

Но главное не приз: старокалмыцкая письменность – сокровище народа. Конечно, 58 заявок на участие в конкурсе – цифра не такая большая. Но к челленджу присоединились и взрослые, и совсем молодые жители региона, а значит, нематериальное культурное наследие предков не забыто.

При создании «Ясного письма» в 1648 году Зая-Пандита проявил творческую изобретательность, но строго выдержал единый графический стиль символов. Так появился чрезвычайно точный алфавит, в котором знак имеет только одно значение.

По словам педагога Евгения Бембеева, освоить письменность не так сложно. Главное выучить буквы. Их 25, каждая имеет от 2 до 4 видов написания. Это зависит от ее места в слове: в начале, в середине и в конце. Также изучение "Тодо Бичиг" – помогает развить некоторые навыки.

Евгений Бембеев – преподает "Тодо Бичиг". Говорит, что в последнее время, популярность ясного письма возросла. Причем не только среди тех, кто изучает его в рамках образовательных программ. Привлекает, в первую очередь, само искусство каллиграфии. Но, всё же, старокалмыцкая письменность – это история, традиции, культура народа. И очень многие готовы ее освоить, сберечь и передать следующим поколениям.