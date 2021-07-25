Минздрав страны одобрил открытие медицинского факультета при КалмГУ

С такой инициативой в федеральное ведомство обратился Глава региона. Это позволит закрыть вопрос нехватки врачей. Татьяна Гюзяляева о том, какие дальнейшие шаги намерен предпринять университет и руководство республики для того, чтобы все желающие могли получить медицинское образование, не выезжая за пределы региона.

Басанг Ганцуков в этом году окончил Цаган-Аманскую гимназию и подал документы в Калмыцкий медицинский колледж им Хахлыновой. Абитуриент и его мама надеются, что приобретенные базовые знания помогут в дальнейшем при поступлении в профильный ВУЗ. Желательно поближе к дому. Поэтому новость о том, что скоро лечебному делу можно будет обучиться в КалмГУ, восприняли с энтузиазмом

Но пока о конкретных сроках речи не идет. Открытие факультетов «Лечебное дело» и «Педиатрия» при КалмГУ - один из пунктов программы развития опорного ВУЗа, говорит ректор Бадма Салаев. К такому решению пришли, изучив потребности и желания абитуриентов. И хотя, в университете уже есть современная материально-техническая база, а также не первый год ведется обучение по специальностям «Фармация» и «Ветеринария», функционируют кафедры биологии и физиологии, химии, подготовительная работа предстоит серьезная.

ВУЗ уже заключил соглашение с Министерством здравоохранения Республики и с лечебными учреждениями об использовании их материально-технической базы. Предстоит также решить и вопрос о том, кто будет обучать будущих врачей.

Опыт открытия медицинских специальностей при классических ВУЗах есть уже в некоторых регионах. Например, при Псковском Государственном Университете лечебному делу обучают уже с 2013 года. Скоро к ним присоединится и КалмГУ.