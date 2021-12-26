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1 февраля, 15:31
НовостиКриминал

Заключение под стражу. Подозреваемому в совершении двойного убийства в Лаганском районе избрана мера пресечения

Заключение под стражу. Подозреваемому в совершении двойного убийства в Лаганском районе избрана мера пресечения

Об этом сообщили представители регионального следственного комитета. Напомним, трагедия произошла 29 января, на животноводческой стоянке, расположенной в 15 километрах от поселка Улан-Хол. Там были обнаружены тела двух мужчин. Практически по горячим следам был задержан 51-летний житель Дагестана, подозреваемый в совершении этого преступления. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

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