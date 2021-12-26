«Госуслуги» теперь доступны и при нулевом балансе

Еще в 2020 году, по инициативе Президента, началась работа над проектом по предоставлению безвозмездного доступа к социально значимым ресурсам даже при отсутствии средств на счету. В этот перечень вошли и «Госуслуги». По словам министра цифрового развития Калмыкии Алексея Этеева, бесплатный доступ к ключевым интернет-сервисам решает проблему цифрового неравенства. На сегодняшний день эта платформа предоставляет более 400 видов услуг