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1 февраля, 14:34
НовостиОбщество

«Госуслуги» теперь доступны и при нулевом балансе

«Госуслуги» теперь доступны и при нулевом балансе

Еще в 2020 году, по инициативе Президента, началась работа над проектом по предоставлению безвозмездного доступа к социально значимым ресурсам даже при отсутствии средств на счету. В этот перечень вошли и «Госуслуги». По словам министра цифрового развития Калмыкии Алексея Этеева, бесплатный доступ к ключевым интернет-сервисам решает проблему цифрового неравенства. На сегодняшний день эта платформа предоставляет более 400 видов услуг

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