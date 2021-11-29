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23 декабря, 20:06
НовостиСоциальная политикаБлаготворительность

Подарки к Новому году от 13 компаний региона привезли детям из неполных и многодетных семей

Подарки к Новому году от 13 компаний региона привезли детям из неполных и многодетных семей

В течение 22 дней продовольственные товары длительного хранения, одежду, игрушки, книги и многое другое собирали в коробку радости, которая была установлена в здании дома предпринимателя. Затем ее передали в республиканский комплексный центр соцобслуживания населения.

Благотворительная акция проводится уже второй год. Ее цель – приобщить бизнес к помощи нуждающимся категориям граждан. Активно поддержал это движение и предприниматель Валентин Нимгиров. В бизнесе он уже 10 лет. Вместе с 6-летним сыном Игорем они подготовили большой новогодний подарок.

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