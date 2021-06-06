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30 июня, 19:06
НовостиCOVID-19

Почти все новые случаи заболевания COVID-19 в Калмыкии приходятся на индийский штамм

Почти все новые случаи заболевания COVID-19 в Калмыкии приходятся на индийский штамм

Об этом сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора. Для защиты важно поддерживать высокие титры антител, которые его нейтрализуют. Это значит, что прививаться необходимо даже тем, кто уже переболел.

Также в ходе исследований выявлено, что почти у 90 процентов вновь инфицированных,  дельта-штамм действует агрессивнее и быстрее распространяется, чем уханьский. Причем, речь больше идет о циркуляции такого вида штамма уже внутри региона, чем о случаях, когда человек завозит COVID-19 из-за границы.

К тому же, индийский - более агрессивный. Носитель этого вируса способен заразить еще около 10 граждан. В группу риска входят и те, кто уже перенес коронавирус. 

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