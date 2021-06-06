Более 900 школьников школы № 23 будут заниматься уроками физкультуры на обновленном стадионе

Началась реконструкция спортивного комплекса открытого типа. Предстоит зачистить площадку, выкорчевать сухие деревья, выровнять грунт. Здесь будет не только футбольное поле, но и баскетбольная, и волейбольная площадки. А также: беговые дорожки, полоса препятствий и тренажёры. Проектно-сметная документация уже готова. Сейчас Администрацией города объявлен аукцион. Стоит отметить, что в северо-западном районе пока нет подобных физкультурно-оздоровительных комплексов.(