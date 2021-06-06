30 июня, 17:38
 27 °C
86,51
72,72
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 июня, 19:37
НовостиСтроительствоОбразованиеСпорт

Более 900 школьников школы № 23 будут заниматься уроками физкультуры на обновленном стадионе

Более 900 школьников школы № 23 будут заниматься уроками физкультуры на обновленном стадионе

Началась реконструкция спортивного комплекса открытого типа. Предстоит зачистить площадку, выкорчевать сухие деревья, выровнять грунт. Здесь будет не только футбольное поле, но и баскетбольная, и волейбольная площадки. А также: беговые дорожки, полоса препятствий и тренажёры. Проектно-сметная документация уже готова. Сейчас Администрацией города объявлен аукцион. Стоит отметить, что в северо-западном районе пока нет подобных физкультурно-оздоровительных комплексов.(

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия