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11 августа, 13:58
НовостиКультура

Почетное звание «Заслуженная артистка России» присвоено солистке Национального оркестра Калмыкии Данаре Шалхановой

Почетное звание «Заслуженная артистка России» присвоено солистке Национального оркестра Калмыкии Данаре Шалхановой

Указ об этом подписал Президент Президент Владимир Путин. Прославленную певицу поздравил коллектив в социальных сетях. Имя Данары Шалхановой как талантливой исполнительницы народных песен известно не только каждому жителю нашей республики , но и далеко за пределами степного региона. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных она 15 лет возглавляла Национальный оркестр Калмыкии.

  В 2004 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Калмыкии". Также она имеет звания "Заслуженный артист Республики Ингушетия" и Монголии».

 

 

 

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