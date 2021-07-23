Почетное звание «Заслуженная артистка России» присвоено солистке Национального оркестра Калмыкии Данаре Шалхановой

Указ об этом подписал Президент Президент Владимир Путин. Прославленную певицу поздравил коллектив в социальных сетях. Имя Данары Шалхановой как талантливой исполнительницы народных песен известно не только каждому жителю нашей республики , но и далеко за пределами степного региона. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных она 15 лет возглавляла Национальный оркестр Калмыкии.

В 2004 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Калмыкии". Также она имеет звания "Заслуженный артист Республики Ингушетия" и Монголии».