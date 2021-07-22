Черноземельский районный суд вынес обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств

Преступник - уроженец Астраханской области, похитил бюджетные средства при осуществлении капитального ремонта местной библиотеки.

За совершенное преступление – мошенничество в крупном размере, назначено наказание – лишение свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком - 1 год и штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, по иску прокуратуры Черноземельского района с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.