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7 июня, 16:01
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Пишущая братия Калмыкии понесла утрату

Пишущая братия Калмыкии понесла утрату

После длительной тяжелой болезни ушел из жизни известный журналист, историк, писатель, патриот родной республики, сын «народного журналиста» Нарана Улановича Илишкина - Ларик. Ему было 60 лет. Мы, запомним его неуемную жизненную энергию, сильный характер и человеческие качества.

Он умел в нужное время сказать свое слово и нести за это, ответственность. Лари обладал своим, только ему присущим, почерком. Будучи истинным носителем глубоких знаний, оставил нам бесценный подарок - книгу «13 чакр. Рассказы начинающего буддиста». Лари был наполнен истинной любовью к каждому живому существу на земле, даже травинке.

Скорбим, что рано покинул нас, Лари - человек, несущий свет и тонкое понимание человеческого духа. Прощание с Лари Илишкиным состоится в субботу, в 11 часов, по адресу ул. Ю. Клыкова,9, кВ 11.

Не хочется верить, и невозможно противостоять. Только помнить…

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