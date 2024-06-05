Новыми кадрами поделились сотрудники заповедника «Чёрные земли»

Фотоловушка, установленная у хорьковой норы, позволила насладиться кадрами очень шустрой и веселой суетливой семейки. Семейство куньих, к которому принадлежит степной хорек, возникло около 40 миллионов лет назад.

Все они имеют удлиненное тело и короткие лапы, что помогает им проникать в норы. Хорьки селятся в местах, где много сусликов, и живут там, пока не истребят большинство из них. Затем они ищут новую колонию. Хорьки обустраивают норы своих жертв по своему усмотрению.

Помимо сусликов, хищники охотятся на полевок, хомяков, птенцов, лягушек, змей и саранчу. Однако, сами они могут стать жертвами степного орла, лисицы или волка.

Видео: Заповедник "Черные Земли"