Перезвон колоколов объединил сегодня все православные храмы

Это единовременный перезвон «Слава, тебе, Боже». Данная традиция началась в 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память о событии, перевернувшем ход истории – Крещении Руси. Также сегодня вспоминают святого равноапостольного князя Владимира. Именно он в 988 году сделал выбор в пользу православия. В Казанском кафедральном соборе есть его приход. Сегодня там также состоялась торжественная служба.