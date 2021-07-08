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28 июля, 18:48
НовостиРелигия

Перезвон колоколов объединил сегодня все православные храмы

Перезвон колоколов объединил сегодня все православные храмы

Это единовременный перезвон «Слава, тебе, Боже». Данная традиция началась в 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память о событии, перевернувшем ход истории – Крещении Руси. Также сегодня вспоминают святого равноапостольного князя Владимира. Именно он в 988 году сделал выбор в пользу православия. В Казанском кафедральном соборе есть его приход. Сегодня там также состоялась торжественная служба. 

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