Калмыцкий джангарчи Батр Манджиев – лауреат Третьего Международного онлайн-фестиваля сказителей «По зову Земли Олонхо» в Якустке

Рапсод принял в нем участие по специальному приглашению организаторов. И вот награда нашла своего героя. Кроме диплома, ему передали и сертификат на получение премии. Об этом сообщает республиканский дом народного творчества, где работает Батр Манджиев, знаменитый фольклорист, знаток родного языка, обычаев и традиций. Он всегда с удовольствием передает секреты мастерства подрастающему поколению. И даже открыл школу джангарчи у себя на Родине – в Малодербетовском районе.