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28 июля, 19:06
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Калмыцкий джангарчи Батр Манджиев – лауреат Третьего Международного онлайн-фестиваля сказителей «По зову Земли Олонхо» в Якустке

Калмыцкий джангарчи Батр Манджиев – лауреат Третьего Международного онлайн-фестиваля сказителей «По зову Земли Олонхо» в Якустке

Рапсод принял в нем участие по специальному приглашению организаторов. И вот награда нашла своего героя. Кроме диплома, ему передали и сертификат на получение премии. Об этом сообщает республиканский дом народного творчества, где работает Батр Манджиев, знаменитый фольклорист, знаток родного языка, обычаев и традиций. Он всегда с удовольствием передает секреты мастерства подрастающему поколению. И даже открыл школу джангарчи у себя на Родине – в Малодербетовском районе.

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