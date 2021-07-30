ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в Калмыкии выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицированы больше 27,5 тысячи человек. Такие данные приводит оперштаб. В медучреждениях сейчас лечатся 883 жителя республики. Большая часть из них в Элисте, остальные в госпиталях в 10 районах. 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 12 – подключены к ИВЛ. Зарегистрированы еще четыре летальных исхода. На сегодня их уже 521.