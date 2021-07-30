Эпидситуация в регионе остается напряженной

Регистрируется много заболевших CОVID-19 среди пенсионеров, работников образования, общественного транспорта. Незначительный рост отмечается в сфере государственных услуг, в рядах силовых структур. Об этом сегодня во время прямого эфира на странице профильного министерства в соцсетях сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Меньше стали болеть дети. Что касается учебного года, то 1 сентября учащиеся сядут за парты с учетом смешанного графика.

Министр здравоохранения Юрий Кикенов в свою очередь вновь призвал население защитить себя и окружающих. Сейчас на больничных койках 95% больных, отметил он, это пациенты, не получившие прививку. Вакцинация – единственный метод победить пандемию.