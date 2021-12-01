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25 декабря, 13:33
НовостиКультура

Они воплощают сказку в жизнь

Они воплощают сказку в жизнь

С сегодняшнего дня и  по 30 декабря Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» приглашает детей на новогодние спектакли. А в январе – здесь стартует первый творческий сезон. Об этом сообщают в министерстве культуры и туризма республики.

 В здании завершен капитальный ремонт кровли, укреплены фундамент и стены. Также появилась пристройка для эвакуации из зрительного зала. Полностью произведена замена коммуникаций.

В зале – новые кресла, профессиональная светозвуковая техника. Кроме того, всё оборудовано для маломобильных групп населения. А еще театр кукол уже присоединился к проекту «Пушкинская карта».

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