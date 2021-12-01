«Молодёжная тусовка». Специалисты заповедника «Черные земли» опубликовали новое видео

Как правило, социальные животные чаще всего формируют группы по полу и возрасту, в зависимости от сезонов года. Не являются исключением и юные сайгаки. К декабрю им всем исполнилось уже по полгода, и они в игровой форме меряются со сверстниками своими подрастающими острыми рожками, отрабатывая приемы будущей, уже не шуточной борьбы за право через год обладать собственными гаремами.