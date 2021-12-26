Он не причисляет себя к автоволонтерам, но является одним из них

Житель Лаганского района Тюрбя Сангаджиев вызвался помочь местным докторам. Сейчас, когда на них легла дополнительная нагрузка, машин скорой медицинской помощи стало не хватать. Совместно с медработником он объехал на своём личном транспорте около 40 адресов.

«За плечами большой стаж работы в такси, знаю все пути и дорожки, и как по ним проехать, чтобы доставить доктора быстро», - скромно рассказывает мужчина. Он был поражён тем, какой объём пациентов охватывают врачи. «Это очень напряженный труд. Я смотрел на них и просто благодарил», - рассказывает Тюрбя Монраевич.